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張睿家4段情史桃花旺 曾爆高三升格人父

黃安若（右）曾邀請張睿家擔任MV男主角。（翻攝自YT）黃安若（右）曾邀請張睿家擔任MV男主角。（翻攝自YT）

〔記者李紹綾／台北報導〕張睿家外型俊俏斯文，桃花始終沒停過，他過往情史緋聞除了曾被爆高三時和圈外女友林孟璇秘婚生子，緋聞對象還有林逸欣、柯佳嬿及最後修成正果的老婆黃安若。

張睿家18歲那年，女友林孟璇意外懷孕，兩人登記結婚，他曾回應傳聞：「我有難言之隱，家家有本難念的經，我說愈多，會造成更多的誤會，也會傷害到家人。」在第二個孩子出生後，張睿家疑與女性友人有親密互動，間接導致婚姻出現裂痕，最終分居。

張睿家（左）與林逸欣合作《夏天協奏曲》擦出愛火。（翻攝自臉書）張睿家（左）與林逸欣合作《夏天協奏曲》擦出愛火。（翻攝自臉書）

2009年張睿家拍攝《夏天協奏曲》與林逸欣擦出愛火，女方家人強烈反對戀情，還以斷金援逼分手，並要林逸欣刪除張睿家的手機號碼，她忍痛刪除後，也讓這段感情無疾而終，雙方陷入人生低潮。

張睿家（左）與柯佳嬿有過一段情。（翻攝自臉書）張睿家（左）與柯佳嬿有過一段情。（翻攝自臉書）

張睿家2011年與柯佳嬿合作偶像劇《永遠都想你管我》，柯佳嬿曾在18歲秘婚、離婚，這樣的經歷讓他們之間有共鳴，兩人相知相惜，感情迅速升溫，但戀情維持不到1年，張睿家因事業壓力選擇分手。

2012年張睿家與黃安若相識相戀，他對這段戀情相當保護，始終稱女方為教會朋友，直到2015年在戲劇殺青宴上，才鬆口承認兩人交往多年，昨藉情人節宣布已結婚6年。

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