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娛樂 最新消息

〈人物專訪2-1〉張瑞哲催生街舞實境秀 謝AKIRA力挺

張瑞哲退出螢光幕後成立娛樂公司，近期透過節目將台灣的街舞文化發揚光大。（記者陳奕全攝）張瑞哲退出螢光幕後成立娛樂公司，近期透過節目將台灣的街舞文化發揚光大。（記者陳奕全攝）

知名歌手轉戰娛樂公司CEO 節目評審邀吳建豪NIKE大咖領軍

記者侯家瑜／專訪

「Tony」張瑞哲曾是一位知名歌手，後來轉戰幕後創立娛樂公司，近期也斥鉅資製作節目《S+PLUS巔峰舞者》，他分享過去幫一位喜憨兒女孩圓夢時，深刻體悟到跳舞所散發的感染力，足以改變一個人的生命，希望能有個具影響力的平台來發揚街舞文化。

從教舞到舉辦街舞比賽 陪青少年找回生活熱忱

Tony製作節目最初的契機，是有次與網紅金陽約吃飯敘舊後到圓山花博公園走走，意外發現有不少青少年在廣場練舞，「那群學生本來坐著滑手機，一聽到音樂就能馬上跳起來。」他當下意識到原來街舞在台灣並非小眾文化，看著看著就產生好奇心，後來每週固定時間就會陪金陽到這教課，也當起一位聽眾與舞者們交流，細細品味每一段被街舞所療癒的心路歷程。

與舞者們進一步認識後，Tony發現他們對跳舞的初衷，幾乎都是為了找回對生活的熱忱，他希望能給這些學生一個舞台，與金陽討論後開始舉辦舞蹈比賽，讓不同舞風的舞者們都可以組團互相切磋，「從42人的小型比賽，慢慢擴增到200人的大型活動，後來還重金邀請日本評審。」

曾製作嘻哈音樂劇劇本 助喜憨兒女孩圓夢

過程中，Tony結識一位來自新加坡公益團體的朋友，當時對方正籌備一場高達5000人、專為喜憨兒舉辦的演唱會，恰好他在台灣認識一位愛跳舞的喜憨兒女孩Annie，就製作了一個嘻哈音樂舞台劇的劇本，讓Annie能飛到新加坡演出。

Annie從小就希望有一個舞台，為了這次難得的演出機會，她努力克服身心障礙、不惜犧牲休息時間，在Tony眼裡，她是一個不願向命運低頭的頑強女孩。最後Annie如願站上舞台並拿出最好的表現，台下掌聲如雷，她知道自己終於圓夢，而Tony說這幕影響他很深，原以為是在做善事、幫Annie追夢，但最大的收穫其實是Annie的不屈不撓帶給他熱淚盈眶的感動。

堅持信念感動娛樂圈同好 不惜砸錢壯大節目陣容

後來Tony就萌生出製作街舞實境秀的想法，即使原本不被身邊的人看好，但他堅持信念的模樣感動不少優秀的舞者，他也特別感謝AKIRA在自己分享理念時二話不說力挺，節目現在才可以齊聚這麼多來自亞洲的頂尖舞者，以及TONY GOGO、NIKE和吳建豪等重量級評審，Tony認為「陣容」是節目推廣的核心，絕不能為了省成本而犧牲掉品質。

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