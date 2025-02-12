畢書盡開唱拚秀十塊肌 鼓鼓助陣催票

畢書盡（左）積極備戰演唱會，鼓鼓送上可放鬆肌肉的筋膜槍。（記者陳奕全攝）

〔記者張釔泠／台北報導〕「Bii」畢書盡4月19日將在北流舉辦演唱會，他過年前罹患流感，瘦了3公斤，但仍乖乖操肌，好友「鼓鼓」呂思緯昨來站台，貼心送上筋膜槍，Bii放話演唱會要秀「十塊肌」，除了胸肌、腹肌，還想展現大家沒看過的「鯊魚線」以及大腿肌。

日前他遭到網爆抹黑，心疼妻女受到委屈，硬起來提告酸民，昨在記者會被問到相關問題時，好巧不巧5度語塞，讓在場媒體以為他哽咽了，他解釋是因為流感而咳嗽，心情不受影響，「不再回應這些跟我不相干的人事，純屬虛構。傷害我沒有關係，傷害到我家人我一定會反擊。」

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「Bii WITH YOU」演唱會門票將於2月14日情人節開賣，他表示當天會與老婆甜蜜過節，還得關注票房會不會分心？他說：「沒關係啊，都是喜事，只要維持開心的心態就好。」想不想拚第二胎？他則說：「一直都是順其自然。」

這次開唱，他強調所有「畢式金曲」都會唱，包含前東家時期的作品在內，至於嘉賓人選，他透露TRASH、孫盛希都在聯絡中，會給大家驚喜，3月15日也將舉辦簽票會，提前與歌迷近距離互動。

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