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娛樂 最新消息

黃偉晉入主KKBOX風雲榜 SJ雙團5帥同場較勁

黃偉晉2度接下風雲榜主持棒。（記者王文麟攝）黃偉晉2度接下風雲榜主持棒。（記者王文麟攝）

〔記者陽昕翰／台北報導〕韓團SUPER JUNIOR把台灣當灶咖，除了SUPER JUNIOR-D&E要參加第20屆KKBOX風雲榜，昨天主辦單位更宣布另一子團SUPER JUNIOR-L.S.S.也將同場較勁，包括東海、銀赫、利特、神童與始源4月19日都會現蹤高雄巨蛋。

由利特（左起）、始源以及神童組成的SUPER JUNIOR-L.S.S.。（KKBOX提供）由利特（左起）、始源以及神童組成的SUPER JUNIOR-L.S.S.。（KKBOX提供）

東海與銀赫透過影片獻上祝福，提到KKBOX 風雲榜今年20歲，正好與SUPER JUNIOR同歲簡直是命中註定，更用中文甜喊台灣粉絲是「親愛的寶貝們。」

SUPER JUNIOR-D&E的東海（左）、銀赫拍片問候台灣粉絲。（KKBOX提供）SUPER JUNIOR-D&E的東海（左）、銀赫拍片問候台灣粉絲。（KKBOX提供）

第20屆KKBOX風雲榜今年由黃偉晉2度接下主持棒，昨天現身記者會談到：「受寵若驚，但壓力接踵而來。」所屬的團體五堅情也會在風雲榜表演。

黃偉晉是ASOS的頭號粉絲，最喜歡姊妹倆以前主持的節目《大小愛吃》，對於大S的猝逝消息感到震驚與不捨。黃偉晉談到：「我現在還會在健身的時候聽（指節目），那種陪伴感是不知不覺之中發生的。」

另外，對於小S向主持的《小姐不熙娣》告假，節目將由「Sandy」吳姍儒代班卻惹來網友罵聲，同樣身為主持人的黃偉晉幫忙緩頰，「有人願意出來幫個忙，不要太去延伸、回歸單純，大家嘴巴就乖一點，都是出自於好意嘛。」

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