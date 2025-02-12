晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

劉玉玲拍靈異片處女作 曝「金獎導演」親邀美夢成真

劉玉玲拍靈異片處女作 曝「金獎導演」親邀美夢成真劉玉玲在《感應》詮釋強硬母親，對於能和導演史蒂芬索德柏合作很興奮。
（采昌提供）

〔記者許世穎／綜合報導〕由金獎名導史蒂芬索德柏編導的超自然靈異新片《感應》，找來華裔女星劉玉玲詮釋讓家庭關係無比窒息的強硬母親，她透露當年被索德柏執導的《性、謊言、錄影帶》深深震撼，接獲邀約時相當驚喜，更差點嚇到跌倒，直說「什麼都願意嘗試！」

劉玉玲形容《性、謊言、錄影帶》與她之前看過的任何電影都完全不同，「電影的親密感讓我大受震撼，作為觀眾的我也深受影響，彷彿成為了電影的一部分。」她表示當自己接到電話、得知導演索德柏想和她見面，「我幾乎要跌倒了，他對我的人生意義重大，我真的很好奇他希望我做什麼，不管他的要求是什麼，我都無法想像自己會拒絕他！」並直呼：「這是美夢成真！」

此外，加拿大新銳女星卡莉娜梁在片中飾演能感應到靈異現象的女兒，戲外從小四處搬家的她，透露時常在各個新居中碰到靈異現象。這次拍攝新片也遇上不少超自然現象，讓她驚呼「我有點被嚇壞了！」直說與靈體共存的經歷，讓她對角色相當有共鳴。《感應》14日在台上映。

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中