劉玉玲拍靈異片處女作 曝「金獎導演」親邀美夢成真

劉玉玲在《感應》詮釋強硬母親，對於能和導演史蒂芬索德柏合作很興奮。

（采昌提供）

〔記者許世穎／綜合報導〕由金獎名導史蒂芬索德柏編導的超自然靈異新片《感應》，找來華裔女星劉玉玲詮釋讓家庭關係無比窒息的強硬母親，她透露當年被索德柏執導的《性、謊言、錄影帶》深深震撼，接獲邀約時相當驚喜，更差點嚇到跌倒，直說「什麼都願意嘗試！」

劉玉玲形容《性、謊言、錄影帶》與她之前看過的任何電影都完全不同，「電影的親密感讓我大受震撼，作為觀眾的我也深受影響，彷彿成為了電影的一部分。」她表示當自己接到電話、得知導演索德柏想和她見面，「我幾乎要跌倒了，他對我的人生意義重大，我真的很好奇他希望我做什麼，不管他的要求是什麼，我都無法想像自己會拒絕他！」並直呼：「這是美夢成真！」

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此外，加拿大新銳女星卡莉娜梁在片中飾演能感應到靈異現象的女兒，戲外從小四處搬家的她，透露時常在各個新居中碰到靈異現象。這次拍攝新片也遇上不少超自然現象，讓她驚呼「我有點被嚇壞了！」直說與靈體共存的經歷，讓她對角色相當有共鳴。《感應》14日在台上映。

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