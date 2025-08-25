晴時多雲

娛樂 日韓

健身房櫃台妹轉當AV女優 超巨F級蜜桃僅交1男友

曾經在健身房當櫃台妹的櫻庭桃菜決定成為新人女優。（翻攝自X）曾經在健身房當櫃台妹的櫻庭桃菜決定成為新人女優。（翻攝自X）

張宇嫺／核稿編輯

〔記者馮亦寧／綜合報導〕日本AV業界又有新血注入！曾經在健身房當櫃台妹的櫻庭桃菜決定成為新人女優，微微肉的她有F罩杯超美蜜桃胸，而且愛吃甜食，當AV女優之前僅交過1任男友，給人的感覺清新又可愛，簡直就是AV界的清流。

微微肉的櫻庭桃菜有F罩杯超美蜜桃胸。（翻攝自X）微微肉的櫻庭桃菜有F罩杯超美蜜桃胸。（翻攝自X）

轉換跑道當AV女優的櫻庭桃菜近期將於Moodyz出道拍AV，她表示自己之前只和1個男人發生過性關係，而且上次做愛已經是2年前的事了。片商看好她的滿分肉體，和甜甜笑容，把她當作2025年下半年的秘密武器。

片商將櫻庭桃菜當作2025年下半年秘密武器。（翻攝自X）片商將櫻庭桃菜當作2025年下半年秘密武器。（翻攝自X）

櫻庭桃菜的身材屬於有點肉肉、很好抱的類型，豐滿上圍更是讓人覺得頭暈目眩，加上已經很久沒有發生性關係，屬於「純欲系」極品。

櫻庭桃菜之前只和1個男人發生過性關係，而且上次做愛已經是2年前的事了。（翻攝自X）櫻庭桃菜之前只和1個男人發生過性關係，而且上次做愛已經是2年前的事了。（翻攝自X）

目前片商Moodyz表示櫻庭桃菜將於9月16日出道，打著「外型豐滿、經驗不足」的招牌，純欲系AV女優是否能獲得老司機青睞，那就要看她在AV當中笑容甜不甜了。

