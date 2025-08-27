晴時多雲

娛樂 最新消息

《暴君的廚師》錯字登上Netflix 觀眾吐槽：尷尬到出戲

王靖惟／核稿編輯

〔記者鍾志均／綜合報導〕潤娥主演Netflix古裝新劇《暴君的廚師》23日首播，首兩集收視、話題度亮眼，沒想到卻傳出因為「中文字」誤寫惹議，引爆韓網批評聲浪。

潤娥主演《暴君的廚師》首播出現錯字惹議。（翻攝自Netflix提供）潤娥主演《暴君的廚師》首播出現錯字惹議。（翻攝自Netflix提供）

《暴君的廚師》首集中，男女主角潤娥、李彩玟首次鬥嘴的場景中，背景掛著匾額原應寫作「太平聖代」，卻誤寫成太平聖「大」，甚至有網友認為應該是「太平盛世」，4字錯2字，且鏡頭停留一段時間，讓眼尖觀眾直說「尷尬到出戲」。

《暴君的廚師》為穿越劇，演員多半為古裝扮相登場，由於戲劇在Netflix上架，觀眾普遍認為製作應更加嚴謹，不料卻出現低級錯誤，引來網友調侃「以為要搞笑」、「導演明明是首爾大學出身，怎麼連字寫錯都沒發現。」

劇組聞訊後，發聲明表示「太平聖代」中文字標示部分錯誤，製作團隊已注意到此情況，正進行修正，承諾未來會更加注意製作及審核過程。

點圖放大
點圖放大

