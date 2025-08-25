晴時多雲

娛樂 最新消息

大咖藝人御用彩妝師驚傳離世 眾明星齊發聲悼念：一路好走

張宇嫺／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕吳阿志是演藝圈內出名的彩妝師與造型師，合作過王思佳、關穎等大咖明星，曾上過部落客吉賽兒的「造型師來我家」單元，眾多明星、藝人都愛找他化妝。不料，今（25）日卻傳出噩耗，知名網拍模特兒「拐拐」許采晴稍早前曬出多張與吳阿志的合照，並發文悼念「一路好走，親愛的阿志」，曝光吳阿志逝世的消息。

吳阿志今（25）日傳出離世消息。（翻攝自IG）吳阿志今（25）日傳出離世消息。（翻攝自IG）

拐拐今日在IG曬出多張與吳阿志的合照，並寫下：「我找出了那十年你畫我很多的漂亮照片，可惜IG改版還是不夠放下全部我喜歡的，再讓大家欣賞一次，或許你以為我忘記了，但我都記得。謝謝你曾經參與我的人生，從一個默默無名的模特兒一起拍網拍、拍MV、廣告、雜誌、代言，模特兒最巔峰的時期都有你的陪伴。」

拐拐與吳阿志相互陪伴十年。（翻攝自IG）拐拐與吳阿志相互陪伴十年。（翻攝自IG）

拐拐也感性表示彼此都見對方的高光與失戀，一邊陪伴一邊吵吵鬧鬧了十年，在得知吳阿志的死訊後，認真的回想一遍過往吳阿志夜裡訴說故事，「或許你有很多說不出口的話，但其實我什麼都記得，也什麼都知道的，因為這十年我夠了解你了。」

拐拐發文悼念吳阿志。（翻攝自IG）拐拐發文悼念吳阿志。（翻攝自IG）

最後拐拐對吳阿志喊話：「一路好走，親愛的阿志。祝福你未來過的圓滿健康幸福，有滿滿的愛，得到所有你期待的一切，繼續揮灑你最愛的色彩！」貼文曝光後，成語蕎、陳大天朱宇謀等藝人也不忍現身留言區，分別表示「什麼？！阿志走了？」、「哇」、「RIP」。

