（獨家）「角頭變X頭」幕後秘辛曝光！AV女優夏晴子認證：20人真的上空

〔記者廖俐惠／台北報導〕電影《角頭－鬥陣欸》票房開紅盤，其中有一段有20位AV女優大尺度的演出，令人印象深刻。「台版蒼井空」人氣AV女優夏晴子接受本報專訪，透露有許多粉絲在大銀幕上認出她，讓她十分滿足且開心。

人氣AV女優夏晴子在《角頭－鬥陣欸》中有演出，她很感謝劇組給的機會。（ModelTV提供）

夏晴子的作品受到許多台灣網友歡迎，過去曾經客串過電影《請問，還有哪裡需要加強》的她，這次應《角頭－鬥陣欸》邀請，拍攝與黃鐙輝開趴的畫面，當然在片中有較為裸露的畫面。夏晴子受訪表示，當初接到邀約，確認拍攝內容及談好片酬後就接演，她本身就很期待和傳統影視能有更多的合作，也希望能有機會跟專業演員學習與交流，感謝劇組與黃鐙輝的照顧，讓她有第二次登上大螢幕的體驗，「除了學到更多不一樣的演繹方式之外，也讓各國粉絲都知道，台灣女優也是能躍上大螢幕的。」

請繼續往下閱讀...

她透露，現場拍攝的AV女優多半是上空，儘管只是幾分鐘的片段，但也拍了一整天，而與她們演對手戲的黃鐙輝非常有禮貌，「導演喊卡之後，他馬上和女生們保持距離，也不斷地說不好意思、謝謝，看得出他深怕弄傷我們或是有不尊重的地方。」夏晴子也補充，工作人員都很友善、細心，「因為我們尺度大，所以多半他們都會儘量跟我們保持距離，但也都有特別注意我們的安全。」

夏晴子在《角頭—鬥陣欸》中與黃鐙輝合作，稱黃鐙輝非常有禮貌。（曼尼娛樂提供）

電影上映後，她們被不少粉絲認出來，夏晴子透露，這幾天收到不少粉絲私訊，說在電影裡面看到她，「印象最深刻的是有個粉絲表示原本還在猶豫要不要去看，得知我有客串後決定去了。」夏晴子有感而發，「我們的身分比較特殊，加上又是大尺度的拍攝，所以出鏡的時長肯定不會太長，這其實是可想而知的。但能夠參演還能被認出來已經很開心了。」

至於網友戲稱「角頭變X頭」，夏晴子坦言並不會太在意，因為比起職涯中遇過的各種抨擊言論來說，這已經算比較理性的言論了，「只是可能對導演、劇組、其他演員們來說，確實用詞有點不太好聽，團隊肯定都希望大家能把重點放在整部劇的劇情走向及所有演員的認真演繹上。」儘管夏晴子戲份不多，不過她認為「每一部作品都是一個機會，不想讓自己後悔就是努力學、盡力做到最好」。

