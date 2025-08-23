鬼門開迎來最凶猛鬼月！搖滾宮主點出10大禁忌 這4大生肖請注意

〔記者陽昕翰／專題報導〕農曆七月正式到來，今年逢閏六月，坊間盛傳「鬼門延遲一個月才開」，因此今年恐是「最凶猛鬼月」。不過，搖滾宮主賴銘偉並不認同，他直言：「並沒有鬼會比較兇的說法。」還幽默提醒：「陽台也沒有不能曬衣服，要記得要收。」

賴銘偉除了歌手身分，還是廣澤宮的宮主。（嵐圖娛樂經紀有限公司提供）

賴銘偉特別替本報讀者整理了「鬼門開」後的10大禁忌事項，更提醒生肖虎、猴、蛇、豬的民眾需要多加留心。



搖滾宮主提點「鬼門開」10大禁忌事項：

1. 農曆七月意義

除了追思先人，其實也是大眾群體的慰靈信仰，可視為一種民俗教育，宣導人身安全與防範意識。

2. 生肖注意請留心

乙巳年身犯太歲者（生肖虎、猴、蛇、豬）運勢起伏，恐遇病符、血光或口舌是非，應避免獨自前往偏僻危險之地。

3. 避免夜遊

體質容易受環境磁場影響者，深夜不宜在荒郊徘徊或夜遊。

4. 宗教習俗

若有信仰，可至廟宇拜拜，求平安符隨身保護。

5. 祭祀禮節

參與祭祀應保持莊重，避免戲謔或嘲笑鬼神。

6. 諧音禁忌

所謂相關禁忌多為訛傳與情緒勒索，毋須過度恐慌。

7. 供品適量

祭拜供品適度即可，避免鋪張浪費才是積德。

8. 鬼不會變兇

即使因閏月延遲鬼門開，並沒有鬼變得比較兇的說法。

9. 注意人為疏失

多數意外源於人為疏忽，應謹慎小心，而非一味歸咎鬼神。

10. 平安月更是功德月

七月也可視為「功德月」，有宗教信仰者可參與法會、布施或捐助公益，為自己與家庭積福。

賴銘偉最後強調，鬼月到來其實不必過度緊張，可以安心過日子，還幽默補充：「就怕好兄弟覺得人間的毛病好多『幸好我們已經死了』。」

