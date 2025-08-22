（獨家）屈中恆赴中遭嗆劣跡藝人 隔9日爆北京《寶島一村》換角

屈中恆今、明兩天原本要在北京演出《寶島一村》，臨時被換角。（資料照）

〔記者蕭方綺／台北報導〕屈中恆8月13日前往中國北京宣傳舞台劇《寶島一村》，活動上被現場一名觀眾提起他2006年吸毒往事，挨批「劣跡藝人」，當時場面瞬間降到冰點，導演賴聲川更當場嚴厲回應「我們沒有什麼好談的，謝謝你」，氣氛僵硬之下，活動被迫提前結束。沒想到時隔9天，傳出今晚演出的《寶島一村》，屈中恆的「老趙」角色要換成楊智斌演出。

對此，屈中恆透過經紀人表示，尊重劇場所做的任何決定，目前心情沒有受影響，仍在排練接下來的演出。表演工作坊則回應本報，表示：「謝謝您的關心，是的，部分演出場次改由專屬版老趙演員楊智斌擔綱演出。」但沒有說明原因。

屈中恆在《寶島一村》飾演的「老趙」被換成楊智斌演出。（讀者提供）

屈中恆先前出席活動，對於自己飾演的「老趙」，特地觀察自己的爸爸作為參照對象，他說：「我爸爸的很多性格其實和老趙一樣，熱心、願意幫助鄰居，比如他掃地的時候，把高家院子掃完，還要幫鄰居門前也掃一掃。」因此為了讓「老趙」上身，他會觀察爸爸、跟他聊天，也因此有機會重新認識了一次父親。

☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品☆

