晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

（獨家）屈中恆赴中遭嗆劣跡藝人 隔9日爆北京《寶島一村》換角

屈中恆今、明兩天原本要在北京演出《寶島一村》，臨時被換角。（資料照）屈中恆今、明兩天原本要在北京演出《寶島一村》，臨時被換角。（資料照）

〔記者蕭方綺／台北報導〕屈中恆8月13日前往中國北京宣傳舞台劇《寶島一村》，活動上被現場一名觀眾提起他2006年吸毒往事，挨批「劣跡藝人」，當時場面瞬間降到冰點，導演賴聲川更當場嚴厲回應「我們沒有什麼好談的，謝謝你」，氣氛僵硬之下，活動被迫提前結束。沒想到時隔9天，傳出今晚演出的《寶島一村》，屈中恆的「老趙」角色要換成楊智斌演出。

對此，屈中恆透過經紀人表示，尊重劇場所做的任何決定，目前心情沒有受影響，仍在排練接下來的演出。表演工作坊則回應本報，表示：「謝謝您的關心，是的，部分演出場次改由專屬版老趙演員楊智斌擔綱演出。」但沒有說明原因。

屈中恆在《寶島一村》飾演的「老趙」被換成楊智斌演出。（讀者提供）屈中恆在《寶島一村》飾演的「老趙」被換成楊智斌演出。（讀者提供）

屈中恆先前出席活動，對於自己飾演的「老趙」，特地觀察自己的爸爸作為參照對象，他說：「我爸爸的很多性格其實和老趙一樣，熱心、願意幫助鄰居，比如他掃地的時候，把高家院子掃完，還要幫鄰居門前也掃一掃。」因此為了讓「老趙」上身，他會觀察爸爸、跟他聊天，也因此有機會重新認識了一次父親。

☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品☆

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中