幸運女神變衰星！ 泰勒絲觀賽超級盃遭噓 男友球隊慘敗

泰勒絲看到男友球隊慘輸，臉上露出驚訝表情。（法新社）

〔記者陳慧玲／綜合報導〕天后泰勒絲最近有點「衰」，前陣子在葛萊美獎上提名多項卻摃龜，美國時間9日到紐奧良觀賽男友崔維斯凱爾西參加的第59屆超級盃又慘遭現場球迷噓她，最後男友所屬的堪薩斯城酋長隊以22比40慘敗費城老鷹隊無緣繼續稱霸冠軍，泰勒絲臉上不禁出現失落的表情。

超級盃是全美民眾關注的賽事，除了川普總統和布萊德利古柏、保羅麥卡尼等多位名人到場，碧昂絲老公傑斯也帶著兩個女兒去觀賽，但最受矚目的場邊觀眾當然是泰勒絲，因為她的親密愛人崔維斯也在場上比賽。

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傑斯帶著兩個女兒去看超級盃比賽。（路透）

不料當球場上大螢幕拍到泰勒絲時，現場大群球迷開始發出噓聲，完全不給她面子，場面尷尬，但她臉上還是擠出笑容。已退役的網球名將小威廉絲當時也在現場，事後也在社群發文挺泰勒絲，寫道：「我愛妳！別聽那些噓聲！」

女神卡卡在超級盃賽前一項慶祝活動中先以鋼琴自彈自唱《捍衛戰士：獨行俠》主題曲《牽我的手》，獻給上個月在紐奧良發生恐攻公車撞擊事件傷亡的民眾以及救災英雄，事後也和未婚夫一起到場觀看比賽。

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