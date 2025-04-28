傅崐萁稱被消滅161億要被收回 他怒喊更要罷免

立委傅崐萁27日在花蓮吉安國小舉行上千名反罷免宣講活動，國民黨主席朱立倫到場宣講。（記者王錦義攝）

林南谷／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕罷免花蓮立委傅崐萁二階段連署衝破2萬4千份，27日在吉安國小舉行上千名的反罷免宣講活動，國民黨主席朱立倫、立委謝龍介都到場，朱立倫呼籲民眾站出來反罷免，更要總統賴清德回頭是岸，不要再繼續分裂台灣、製造對立衝突；傅崐萁則對支持者高喊：「若他被消滅，花蓮161億就被民進黨收回去。」

對此，臉書粉專「打馬悍將粉絲團」連結《自由時報》相關報導表示：「那更要罷免！請花蓮王把161億還給國家！」

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朱立倫昨受訪提及賴清德破壞台灣民主自由引起人民怒火隨後就上車離開，不過他在台上致詞時，不只昨天25萬人上街，在台灣每一個地方，都會有人民來對抗獨裁者，立院監督政府是應該的，罷免立法委員在全世界民主國家找不到這樣的事情，賴清德在創造「民主恥辱」。

朱立倫離開後，傅崐萁以20分鐘時間向台下民眾細數民進黨的不是跟他在立院的努力，傅崐萁出示過去很多民進黨公職到中國訪問相片，批民進黨過去中國叫做交流，質疑為什麼他去中國就要被抹紅？強調若被消滅，過去一年為花蓮爭取的重大建設，還有修正財劃法為花蓮爭取的161億元就會被民進黨收回去。

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