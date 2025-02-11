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林美秀偕黃韻玲重現人間四 拿出16年前劇本驚呆眾人

林美秀與16年前《人間條件四》的排練劇本合照，密密麻麻的筆記讓眾演員感到新鮮好奇。（綠光劇團提供）林美秀與16年前《人間條件四》的排練劇本合照，密密麻麻的筆記讓眾演員感到新鮮好奇。（綠光劇團提供）

〔記者李紹綾／台北報導〕林美秀與黃韻玲暌違16年再合體演出《人間條件四》，雙姝飾演一對虐心的姊妹，編導吳念真及綠光劇團台柱柯一正將以特別演出的方式加入，原黃金卡司加入新血演員的組合相當令人期待。

黃韻玲、林美秀、陳希聖前天與新進演員方馬丁、廖君茲、吳子霏、「山豬妹」陳沛冪進排練場，展開第一次讀本。黃韻玲、林美秀拿著16年前的劇本前往排練，眾演員看到劇本上密密麻麻的筆記感到新鮮跟好奇，驚呼她們對於劇本及角色的熱愛，紛紛大喊要向她們看齊。

陳沛冪得知要演出林美秀飾演角色的小時候，過年期間除了讀熟劇本外，更是看遍網路上林美秀的影片，學習她的發音語調。果然，讀本當天，一開口就引起大家注意，現場發出讚嘆聲：「很有美秀姐的口氣。」

瑞典帥哥方馬丁詮釋黃韻玲的外國男朋友，他坦言原本有點緊張，但加入讀本後感到很安心，雖然自己飾演一位會講中文跟英文的外國人，但對於導演吳念真的台語文學感到很有興趣，大讚：「很有台灣的味道！」

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