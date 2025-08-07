制服系AV女優登場！「電梯小姐」脫衣曬超絕身材：男優不禁火力全開

張宇嫺／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕日本AV女優幸村泉希，外貌清新甜美，散發優雅氣質，但身材卻相當火辣。日前正式宣布從片商MOODYZ出道，沒想到的是，幸村泉希之前竟是一名「電梯小姐」，如今轉戰AV界，如此反差感，讓老司機們都相當激動：「這台電梯直接升天啦！」

幸村泉希原是「電梯小姐」，如今轉戰AV界。（翻攝自X）

片商透露幸村泉希原本相當慢熱、害羞，始中保持優雅氣質狀態，加上脫下電梯制服後的極品身材，讓男優也不禁想要火力全開。最終在男優的猛烈攻勢下，幸村泉希逐漸放開，變得相當性感，「是一位仍然隱藏著性感潛力的神秘女子」。

幸村泉希出道作將在9月2日正式發行。（翻攝自X）

幸村泉希出道消息曝光後，讓不少老司機大讚：「看起來很優雅、漂亮，我都看暈了」、「整體真的不賴，加上可塑性頗大，相當值得期待」、「氣質超像冰山美人，超有看頭」。此外，幸村泉希日前也透過社群分享，出道作將在9月2日正式發行，讓大家期待一下。

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法