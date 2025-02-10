林采緹晉身CEO 佈陣5大開運風水

林采緹辦公室裡收集不少開運小物。（記者胡舜翔攝）

記者侯家瑜／專訪

記者胡舜翔／攝影

藝人林采緹近年多了「女CEO」身分，跨足行銷領域，還多角投資，事業逐漸起色，達標預期。她表示自己事業心強大，希望可以藉由風水、開運小物來提升能量和磁場。她自招公司裡藏了一位擁有13年資歷的命理師「雲淵老師」，指導辦公室風水佈局，助運生意興隆。

銀曜龍球，放在北方北，龍形引水入關，開運招財。（記者胡舜翔攝）

說到開運，雲淵老師分享今年蛇年整體運勢會有較多的小災小難，「在事業上，勢必要臉皮夠厚、有膽識才有錢賺，因為蛇年是一個比較封閉的一年，很多事情順順的做不一定會有成果，蛇跟龍都會轉，你一定要會學會轉向、學會突出才有機會賺錢。」

請繼續往下閱讀...

雲淵老師（左）幫林采緹佈陣辦公室風水。。（記者胡舜翔攝）

來看看雲淵老師如何幫林采緹佈陣辦公室風水，從財位到開運小物，都有不少眉角喔！緹佈陣辦公室風水。

金雞展鴻圖，庇佑生意興隆。（記者胡舜翔攝）

金雞展鴻圖 庇佑生意興隆

林采緹辦公室外的走廊上供奉著從南投紫南宮求回來的金雞，「金雞前要放一杯米，擺放位置要面向窗戶、大門口，才能請金雞到遠方『咬』業務回來。」禁忌部分，她提醒金雞不要塞錢、位置不能擺放太高，不能低於一般人的腰部也不能高於頸部，且附近不能有任何刀具，以免金雞不敢落地。雲淵老師也補充若發現金雞附近有螞蟻或蟲子，代表其能量已經不足、氣場不夠旺，需要趕緊請回紫南宮再加持。

開運精油，療癒消除負能量。（記者胡舜翔攝）

開運精油 療癒消除負能量

林采緹對財運、風水很熱衷，近期也發揮生意頭腦，推出開運財神精油滾珠瓶，主要功用是提升能量磁場、讓心情愉悅，「這開運小物讓我愛不釋手，我都會直接塗滾手腕的穴位，還能隨身攜帶，相當方便，適合送朋友當小禮物。」笑說平常工作壓力大，非常需要這類型的療癒小物來消除負能量。

開窗納財氣，遇水則發 。（記者胡舜翔攝）

遇水則發 開窗納財氣

事實上，林采緹辦公室內有一個祕密，就是她的辦公桌與基隆河相互對應，坐在辦公桌前就能飽覽基隆河美景，且環境符合氣場；雲淵老師表示，以玄學來說，2024年進入九紫離火運，代表南方會發達，「水代表財、窗代表口和氣，恰好這辦公室的窗口，納進來的氣是南方，所以這位置可以旺20年。」

黃金馬聚財盆，招財五方 。（記者胡舜翔攝）

招財五方 黃金馬聚財盆

在商品展示櫃上可以看到一個「黃金馬聚財盆」，林采緹特別放置在整間辦公室的北方且在業務人員座位的附近，雲淵老師說：「北方為財帛，業務要多走動，這個聚財盆上有一隻馬、下面有雲，象徵『平步青雲，馬上來』，馬要帶更多的馬回來，周圍還有很多元寶，代表招取五方錢財。」

將俥傌炮就位，開事業局。（記者胡舜翔攝）

開事業局 將俥傌炮就位

林采緹的辦公桌上可以看到4枚象棋，有學過象棋占卜的雲淵老師剖析「俥」、「傌」和「炮」3枚為一個事業局，此格局卦象象徵熱情和口才，加上這是老闆位，所以再上頭多放了一枚「將」，意指將軍統帥整個隊伍，「會把『將』放在最上面，是代表領導、謀略和策略，若是更高官位，如董事長、總裁則可以放『帥』，帥代表一國的國君，目的是指揮整個軍隊。」雲淵老師也提到其實大家都可以去買來擺桌上，除了能改變磁場，每天上班看到這3個字也能燃起工作鬥志和信念。

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法