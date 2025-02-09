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娛樂 最新消息

大S頭七親友家中聚餐 具俊曄悲喊永遠愛妳

大S頭七適逢與具俊曄結婚3週年紀念日，歐巴一早就發文「永遠愛妳」，配上深情音樂惹人鼻酸。（資料照）大S頭七適逢與具俊曄結婚3週年紀念日，歐巴一早就發文「永遠愛妳」，配上深情音樂惹人鼻酸。（資料照）

〔記者林欣穎、廖俐惠／台北報導〕大S日前病逝令眾人心痛不已，昨是她的頭七，也是與具俊曄結婚3週年，具俊曄一大早就在IG發文「永遠愛妳」配上深情音樂惹人鼻酸。

大S骨灰擇日樹葬 不立碑不記名

小S前天已證實，大S骨灰將擇日樹葬，目前仍在申請場地中，到時候將不立墓碑、不記亡者姓名，讓其化為春泥、伴著大地長相眠。

具俊曄的深情紀念文至截稿前有超過10萬人按讚，網友們留言勸具俊曄要保重身體，據悉陷入悲痛中的具俊曄至今仍陪在大S身邊，從她臨終、火化到返台都守著大S寸步不離，當初之所以會將骨灰暫放於家中，就是因為他不捨得留愛妻孤獨地在靈堂裡。

而大S生前曾多次公開交代自己的遺願，希望告別式她愛的人都可以開心、歡樂，邀請大家一起喝她喜歡的香檳、吃好吃的東西，還強調要大家不要哭，據了解，昨雖是大S頭七，不過家人們遵照其遺願，是以結婚3週年名義邀好友到家中聚餐，即使是有些悲傷的日子仍充滿著「大S式」的溫暖。

姜元來爆具俊曄怕哭不敢講電話

然而具俊曄的現況著實令人擔憂，與他有著40年交情的「酷龍」隊友姜元來曬出與具俊曄的對話，寫著「不知道該說什麼話安慰你，但希望你能好好整理心情，一定要好好照顧自己的健康。」具俊曄表達對姜元來關心的感謝，稱自己會努力撐下去，但話鋒一轉表示「跟你通電話，感覺我會哭出來，就傳訊息吧」。姜元來為具俊曄打氣，卻也擔心到時候見面「他會哭很慘」，希望具俊曄一定要保重身體，也望大S安息。

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