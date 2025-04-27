香港金像獎》衛詩雅《破・地獄》奪最佳女主角！擊敗金馬影后鍾雪瑩

衛詩雅以《破・地獄》拿下金像獎影后。（翻攝自金像獎臉書）

〔記者鍾志均／台北報導〕第43屆香港電影金像獎今（27）晚頒獎，衛詩雅以《破・地獄》角逐影后，來勢洶洶，稍早她順利以該片拿下金像獎最佳女主角，擊敗「金馬影后」鍾雪瑩、《虎毒不》談善言、《從今以後》區嘉雯等對手，拿獎實至名歸。

相關新聞：香港金像獎》劉冠廷好棒！《老狐狸》奪最佳亞洲華語電影

請繼續往下閱讀...

衛詩雅台上對著片中演她哥哥的朱栢康高喊「哥，我們拿到了！」接著點名公司、英皇、楊博士（楊受成），以及導演陳茂賢，也不忘謝謝家人，爸爸媽媽和老公，「多謝你們給我一個這麼安全的堡壘，讓我可以追尋我的夢想。」

衛詩雅以《破・地獄》拿下金像獎影后。（翻攝自臉書）

衛詩雅在為《破・地獄》，苦練「破地獄」儀式，原本手腳不協調的她，就連轉圈都會頭暈，她去年12月來台宣傳，謙稱腦袋不靈光，但很勤奮，「人家練十遍，我就練一千遍。」

相關新聞：香港金像獎》谷祖琳首入圍女配就拿獎！謝《爸爸》劉青雲「縱容」

導演陳茂賢曾爆料，拍攝團隊的原則是「不能對衛詩雅太好」，讓她有孤立無援的感覺，最後成功逼出她的極限。

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法