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娛樂 最新消息

女大生私生活淫亂「跟社員都有一腿」 拍AV體驗新滋味

張宇嫺／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕日本女大生「出口結絆」出生於一個管教嚴格的家庭，上大學前是「母胎單身」，為了交到男友加入輕音社，豈料，社員關係複雜，她與每個人進行「開放式關係」，卻因此感到空虛，選擇進軍暗黑界，體驗新滋味！

出口結絆對於與社團成員「開放式關係」感到空虛。（翻攝自kawaii*官網）出口結絆對於與社團成員「開放式關係」感到空虛。（翻攝自kawaii*官網）

AV達人一劍浣春秋透露，出口結絆出生在一個管教嚴格的家庭，上大學前沒有任何戀愛經驗，於是想藉由加入輕音社找到另一半。儘管加入社團後，她與每位社員都有一腿，身心靈卻沒有因此得到滿足，還逐漸看清其他人的真面目「貪圖肉體上的滿足，把她當作想要就做的工具」，這讓她忍不住怒轟「爛人！」

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歷經一番考慮後，出口結絆決定進軍AV界，目的是想要體驗「最棒的感覺」，這讓一劍浣春秋驚呼，「這是什麼人設？因為被很多人白嫖，所以要到AV界有爽有錢拿」，不過，他也大讚出口結絆，擁有小隻馬身材，以及可愛臉蛋，「身材不到暴力，但是麻雀雖小五臟俱全。」

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