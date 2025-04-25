一屍兩命！《諾亞方舟》童星懷孕陳屍樹林 「初步死因」曝光

胡御柔／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕美國24歲前童星蘇菲奈威德（Sophie Nyweide）曾主演電影《挪亞方舟》走紅，然而，她日前傳出死訊，消息震撼外界。如今再爆出她過世時，懷有身孕，經警方初步調查，懷疑她「意外服藥過量」離世。

蘇菲奈威德驚傳死訊。（歐新社）

綜合外媒報導，死亡證明顯示，蘇菲奈威德於當地時間4月14日凌晨5點之前，在佛蒙特州本寧頓被宣布死亡，「當時她已懷孕」。不過，孕期等相關資訊尚未釐清，據外觀判斷應為懷孕初期。

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此外，有媒體揭露，蘇菲奈威德被發現陳屍於距離住家約40公里的樹林中，當時身邊有一位不願意提供姓名的人士正在嘗試急救，最終仍回天乏術。據警方初步調查，懷疑她離世原因為「意外服藥過量」。

蘇菲家屬在訃聞中表示，她是一個創意十足、智慧超齡、熱愛冒險且溫柔善良的女孩，並透露她最開心、最喜歡的時候，就是在片場化身為另外一個人，儘管她生前經歷了一些精神、心理上的掙扎與痛苦，試圖透過文字與繪畫記錄心境，但最終仍難敵命運帶來的痛苦。

蘇菲家屬提到，親友、治療師與執法單位，都嘗試讓她走出陰霾，最終仍難敵命運帶來的痛苦，家屬呼籲大眾，將悼念的心意轉化為為對「RAINN」（美國最大反性暴力組織）的捐款，追思會的細節將會再公布。

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