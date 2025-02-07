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娛樂 最新消息

池珍熙激吻李奎炯 不熟變「親 」近

池珍熙（左）、李奎炯在《喀喀喀喀》顛覆形象全力搞笑，記者會上也「笑果十足」。（friDay影音提供）池珍熙（左）、李奎炯在《喀喀喀喀》顛覆形象全力搞笑，記者會上也「笑果十足」。（friDay影音提供）

〔記者廖俐惠／綜合報導〕韓星池珍熙以《大長今》中的「閔大人」為人所知，出道25年的他首次挑戰情境喜劇，在《喀喀喀喀》中展現搞笑魂，還與李奎炯上演「男男之吻」驚呆網友。

池珍熙在《喀》中飾演遭詐騙破產的過氣藝人「池珍熙」，李奎炯則飾演因醜聞黯然淡出的製作人趙英植，兩人攜手成立影視內容製作公司，為達成300萬訂閱者目標共同奮鬥。劇組前天舉行記者會，池珍熙表示，劇中的「池珍熙」雖然表面上很嚴肅，但有反差的搞笑設定，希望觀眾能夠享受這些趣味。

池珍熙（左）、李奎炯在韓劇《喀喀喀喀》中親吻，十分吸睛。（翻攝自friDay影音）池珍熙（左）、李奎炯在韓劇《喀喀喀喀》中親吻，十分吸睛。（翻攝自friDay影音）

被問到「男男之吻」時，李奎炯笑說真的很不自在，比起吻戲更像是打鬥戲，「當時跟著感情走，結果嘴巴就撞上了。」池珍熙補充當時還沒很熟，但拍完那場戲後，感覺關係變得更親近了，李奎炯也認同感情更加深厚。《喀》每週四、五於friDay影音跟播。

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