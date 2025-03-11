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金賽綸被爆生前交往金秀賢6年…他昔日擇偶言論被挖 網友起雞皮疙瘩

金賽綸於2月16日在家身亡，後續更傳出曾與金秀賢交往6年。（翻攝自IG）金賽綸於2月16日在家身亡，後續更傳出曾與金秀賢交往6年。（翻攝自IG）

羅子秦／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕韓星金賽綸於今年2月16日在家身亡，當天正好為金秀賢37歲的生日，令部分粉絲多做聯想，沒想到昨（10）日南韓自媒體也爆料，金賽綸生前曾與金秀賢交往6年，消息傳出後，有網友挖出金秀賢曾脫口「想娶小20歲女人」、「另一半要願意為我而死」等言論，直呼「天啊！起雞皮疙瘩了」。

金秀賢提及擇偶條件時曾表示，「想娶小20歲女人」、「另一半要願意為我而死」。（翻攝自IG）金秀賢提及擇偶條件時曾表示，「想娶小20歲女人」、「另一半要願意為我而死」。（翻攝自IG）

金秀賢經紀公司第一時間發聲否認兩人交往過，強調將採取法律行動，不過韓網上仍有許多人在討論此事，有人還挖出過去金秀賢在綜藝節目中提及擇偶條件時表示，「我41歲時想與21歲女人結婚」。此外，金秀賢於2008年在部落格發布的貼文中表示，「我的另一半在我悲傷時要能陪我悲傷，只能想到我一個人，要能夠愛我愛到為我而死，最重要的是不能干涉我的任何事，但是我需要她的時候她就必須在，因為我需要關愛」。

金秀賢一系列言論又引熱議，韓網友一面倒湧入謾罵：「他感覺是認真的，一點都不好笑」、「天啊起雞皮疙瘩了」、「分不清什麼該講什麼不該講嗎？」、「真的很大男人主義」。

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