文章過年爽收紅包 術後復元佳

文章對於新年充滿盼望，要繼續透過音樂撫慰人心。（翰森娛樂提供）

〔記者陽昕翰／台北報導〕三金歌王文章日前到香港與家人相聚迎接新年，65歲的他受訪笑揭，香港過年的習俗，就是未婚人士都能收紅包，滿足說：「有錢來，當然都收囉！」文章去年重返歌壇，雖然演唱會因為眼疾而取消，仍是讓他充滿感恩。

文章金蛇年將發行新專輯，要翻唱蔡依林、A-Lin等天后的代表作。（翰森娛樂提供）

文章表示，相隔17年再出專輯，感謝歌迷的支持和反饋，他因為急性青光眼，加上嚴重白內障動刀，術後恢復良好的他說：「許多老同學、老朋友看到我眼睛開刀的新聞，紛紛送上關心，心裡感覺暖暖的」，很感謝新加坡何錫添醫生高超的醫術。

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文章感性分享，現在內心可說是無欲無求，認為平安健康才是最重要的。新的一年到來，文章推出了新歌《從容》，更透露新專輯《未完待續2》錄好了6首歌，將翻唱蔡依林、A-Lin等天后的代表作。

文章受訪新年願望，「健康快樂，並做自己想做的事」，他已拿到馬來西亞理工大學MBA工商管理碩士學位，金蛇年還有新目標，希望能考上新加坡藝術大學音樂系的碩士班，還要帶著35名管弦樂團團員舉辦演唱會。

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