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「雙陳夫妻」發聲明喊告 張兆志嗨喊：我好開心

張兆志因前妻許允樂怒開直播槓多年好友夫妻檔。（翻攝自臉書）張兆志因前妻許允樂怒開直播槓多年好友夫妻檔。（翻攝自臉書）

〔記者馮亦寧／台北報導〕藝人張兆志與許允樂於2023年結束6年婚姻關係，日前張兆志突然深夜開直播為前妻鳴不平，怒控認識30幾年的學弟陳姓夫妻，並指出「陳太太」利用許允樂的名氣替自己工作添門面、邀請許允樂當活動嘉賓，背後卻多次匿名攻擊，甚至拉小群瘋狂，透過身分證影本證明身分後狂以酸言酸語抹黑、譏諷許允樂。張兆志嚥不下這口氣，更心疼許允樂曾經為這些惡言惡語精神崩潰、健康受損。

張兆志（右）與許允樂曾是夫妻。（翻攝自臉書）張兆志（右）與許允樂曾是夫妻。（翻攝自臉書）

目前與男星李玉璽交往中的許允樂在事件爆發後，曾在自己的社群平台轉發過去的專訪，內容提到「這個世界的惡意跟故意很多，但我們就是活在這也沒辦法」雖未正面表態，但可從內容看出她內心希望自己更強大才能無所畏懼。

張兆志直播後被點名的「陳氏夫妻」透過律師事務所發表兩點聲明，否認張兆志所言，且認為受到重大名譽損害，張兆志對於陳氏夫妻的聲明今（14）透過社群平台嗨喊：「哇！好開心歐 終於可以面對面在法庭見面了欸」，他更強調「如果我有觸法，非常願意接受法律制裁」同時也表示今天還會開直播透露更多消息，並嗆聲：「不要在那邊嘴，要就來面對」。

陳氏夫妻透過律師事務所發出兩點聲明。（翻攝自臉書）陳氏夫妻透過律師事務所發出兩點聲明。（翻攝自臉書）

 

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