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《九品芝麻官》「常威爸爸」資深男星昨傳逝世！合作搭檔齊哀悼

香港資深男星谷峰前晚傳出離世，享耆壽94歲。（資料照）香港資深男星谷峰前晚傳出離世，享耆壽94歲。（資料照）

張宇嫺／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕曾演出《九品芝麻官》的香港資深男星谷峰前晚傳出離世，享耆壽94歲。武打男星衛子雲在社群透露此消息，直說谷峰上月27日在住處逝世，消息傳出讓親友及粉絲相當震驚，他的好友邵音音也向港媒證實噩耗。

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谷峰原名陳思文，1965年加入邵氏公司擔任演員，拍過過百部電影，更曾以《武松》及《待罪的女孩》兩度獲得金馬獎最佳男配角肯定。1990年後改以拍電視劇集為主，1994年更周星馳電影《九品芝麻官》飾演大反派常威之父「水師提督常昆」。

姜大衛今於社群平台PO出《新獨臂刀》海報悼念谷峰。（翻攝自IG）姜大衛今於社群平台PO出《新獨臂刀》海報悼念谷峰。（翻攝自IG）

曾和谷峰合作《新獨臂刀》的姜大衛今於社群平台PO出該片海報，並留言悼念︰「老朋友，老拍擋，老對手，老前輩，一路好走RIP！」曾於港劇《天涯俠醫》飾演他女兒的盧巧音也上傳兩人合照，感嘆「下次再見啦！一路好走啦前輩！谷峰先生！好好的前輩，一秒入戲。」

港星姜皓文則提到，當年低潮時獲谷峰鼓勵繼續堅持，對於他的驟逝大嘆可惜，稱對方是他非常敬重的前輩、導師，「合作拍戲時他教會我很多，希望前輩一路好走。」

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