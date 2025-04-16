民眾黨林欣德嗆「不男不女」不認錯 嘻小瓜反擊：跟我媽道歉

胡御柔／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕曾被民眾黨提名參選台中市議員的林欣德近日嗆藝人嘻小瓜「不男不女」讓人反胃，引起爭議，就連自家人都看不下去，民眾黨青年部緊急切割，要求他道歉，沒想到他毫不理會，仍在臉書發文嗆聲。對此，嘻小瓜發聲反擊了。

林欣德嗆嘻小瓜「不男不女」。（翻攝自臉書、IG）

林欣德的歧視言論遭到輿論撻伐，就連自家人都緊急切割，呼籲他向嘻小瓜致歉。然而，他絲毫不理會，加碼在臉書貼出教育部重編國語辭典修訂本中關於「男不男，女不女」的釋義「言行舉止、裝扮和生理性別不合，多含貶抑」，嗆聲「再次聲明，我不是反同性戀！你（妳）們如何搞跟我一點關係都沒有。男人本就該有男人的樣子，女人也該有女人的樣子。然而，男不男女不女是什麼碗糕？請教育部重編國語辭典呀？」

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林欣德進一步說，「我帶著太太及年幼的孩子出門，（同志）在台北故宮這樣的公共場所裡，牽手沒什麼，但當眾互相舔手、耳鬢廝磨，舌吻調情，不會覺得太過頭了嗎？ 我就是反胃感到噁心，這就是我真實的感受，我也不會為此發言向任何人道歉！你（妳）因此而不爽是你（妳）個人的事！」

林欣德堅決不認錯的態度，引起嘻小瓜不滿，直接在該貼文留言反擊。他認為，林欣德最初可以選擇認錯並向自己道歉，如此一來，可以得到尊重，自己也會選擇放下，可惜對方卻選擇狡辯。

嘻小瓜坦言，自己從來沒有冒犯林欣德，對方卻羞辱他，儘管這些言論自己已經習以為常，但是他的母親也會看見，「我親愛的母親，也是我最堅強的第一位粉絲，她都會看到，你的留言會造成她的自責，請你立刻跟我還有我的媽媽道歉，希望你還有一點良心」，呼籲林欣德反省發言。

嘻小瓜要求林欣德反省言論。（翻攝自臉書、IG）

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