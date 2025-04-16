晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

民眾黨林欣德嗆「不男不女」不認錯 嘻小瓜反擊：跟我媽道歉

胡御柔／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕曾被民眾黨提名參選台中市議員的林欣德近日嗆藝人嘻小瓜「不男不女」讓人反胃，引起爭議，就連自家人都看不下去，民眾黨青年部緊急切割，要求他道歉，沒想到他毫不理會，仍在臉書發文嗆聲。對此，嘻小瓜發聲反擊了。

林欣德嗆嘻小瓜「不男不女」。（翻攝自臉書、IG）林欣德嗆嘻小瓜「不男不女」。（翻攝自臉書、IG）

林欣德的歧視言論遭到輿論撻伐，就連自家人都緊急切割，呼籲他向嘻小瓜致歉。然而，他絲毫不理會，加碼在臉書貼出教育部重編國語辭典修訂本中關於「男不男，女不女」的釋義「言行舉止、裝扮和生理性別不合，多含貶抑」，嗆聲「再次聲明，我不是反同性戀！你（妳）們如何搞跟我一點關係都沒有。男人本就該有男人的樣子，女人也該有女人的樣子。然而，男不男女不女是什麼碗糕？請教育部重編國語辭典呀？」

相關新聞：不甩民眾黨切割！林欣德再PO文嗆同志：就是反胃

林欣德進一步說，「我帶著太太及年幼的孩子出門，（同志）在台北故宮這樣的公共場所裡，牽手沒什麼，但當眾互相舔手、耳鬢廝磨，舌吻調情，不會覺得太過頭了嗎？ 我就是反胃感到噁心，這就是我真實的感受，我也不會為此發言向任何人道歉！你（妳）因此而不爽是你（妳）個人的事！」

林欣德堅決不認錯的態度，引起嘻小瓜不滿，直接在該貼文留言反擊。他認為，林欣德最初可以選擇認錯並向自己道歉，如此一來，可以得到尊重，自己也會選擇放下，可惜對方卻選擇狡辯。

嘻小瓜坦言，自己從來沒有冒犯林欣德，對方卻羞辱他，儘管這些言論自己已經習以為常，但是他的母親也會看見，「我親愛的母親，也是我最堅強的第一位粉絲，她都會看到，你的留言會造成她的自責，請你立刻跟我還有我的媽媽道歉，希望你還有一點良心」，呼籲林欣德反省發言。

嘻小瓜要求林欣德反省言論。（翻攝自臉書、IG）嘻小瓜要求林欣德反省言論。（翻攝自臉書、IG）

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中