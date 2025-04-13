街頭被阿姨比中指 通靈少女沒動怒.....她身後有女孩

罷免台北市第八選區國民黨立委賴士葆的罷團「文山退葆」，6日舉辦戶外宣講活動，特別邀請劉柏君站台。（翻攝自劉柏君臉書）

林南谷／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕現年45歲劉柏君生涯充滿傳奇色彩，她不僅是首位獲得中華民國棒球協會認證的女性裁判員、首位在台灣全國性賽事執法的女性主審，還曾於2018年獲得《富比士》（Forbes）體壇最具影響力女性第19名、2019年榮獲國際奧會女性與運動獎世界獎座。

劉柏君也積極投身公益，致力推動弱勢運動培力、運動外交及體育領域中的性別平等，更令人感到驚訝的是，劉柏君就讀中學時即開始在宮廟擔任仙姑，其經歷後來也被公視與HBO亞洲合作翻拍為電視劇《通靈少女》。

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這位在《通靈少女》主角「謝雅真」的原型人物，可真的不要小看她！劉柏君12日在臉書發文透露日前帶愛犬耶魯路過台北市松江路、民權東西的行天宮正門口，有位撐傘阿姨跟她比中指，劉柏君說：「很確定，因我特意認真看了她的身後還得意地繼續比中指。」

劉柏君最後淡淡表示：「我特意要看的不是她而是她身後女孩，本來想說點什麼，想想還是算了，妹妹妳就繼續跟著她吧！」

她發文後，底下迎來一大票粉絲網友爭相留言「希望妹妹不要跟丟了」、「好久沒聽到索非亞講鬼了」、「本來以為是政治文，結果有飄點」，還有一位網友表示：「不需要因心懷惡意的人感到難受，她有她自負的因果。」讓劉柏君回應:「好。」

罷免台北市第八選區國民黨立委賴士葆的罷團「文山退葆」，6日舉辦戶外宣講活動，特別邀請劉柏君站台，她在台上疾呼，這次罷免對台灣而言很重要，大罷免若能成功，就是向全世界宣告台灣人不接受中國共產黨，中共在台灣「沒市場」！

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