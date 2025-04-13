廣末涼子拘留所生活禁忌多 胸罩竟是違禁品

廣末涼子在拘留所生活大公開。（翻攝自IG）

〔記者馮亦寧／綜合報導〕44歲日本女星廣末涼子8日在高速公路出車禍，送醫等待期間卻對女護理師拳打腳踢，日前因涉嫌傷害被靜岡縣警掛川署逮捕。靜岡地檢濱松分部10日聲請羈押獲准，預計會被關到19日。日前有一名女性造訪拘留所，疑似廣末涼子親人，也讓外界對於廣末涼子在拘留所的生活感到好奇，廣末涼子在拘留所若想寫字，原子筆必須向警方借用，另外連貼身衣物如胸罩都屬於危險物品。

警方表示女性嫌犯進拘留所，胸罩都會被收走，因此廣末涼子無罩可穿。（翻攝自IG）

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日本媒體報導，至拘留所造訪廣末涼子的女性可能會送東西給她，大部分親友探視時會送現金跟衣服，另外，在拘留所牙刷、毛巾、肥皂等個人清潔日用品需要嫌犯自費購買，身上有現金十分方便。拘留所當中「筆記本」屬於人氣商品，許多被拘留的人會記錄偵訊內容或寫點文章抒發心情，但「原子筆」卻屬於危險物品，必須向警方借用，且每枝筆都會被編號並限制借出時間，時間到就會收回。除原子筆外，繩子也算危險物品，所以連帽上衣、抽繩運動褲都包含在內。

有一名女性到拘留所造訪廣末涼子，外界猜測應該會送錢和衣服給她。（翻攝自IG）

最令人訝異的是拘留所內不能穿胸罩，故女性嫌犯到拘留所，胸罩都會被收走。洗澡時間也被限制，根據警方表示，基本上洗澡時間每週一次，夏季就會改為一週兩次，廣末涼子被拘留的期間，拘留所洗澡時間應是一週一次。

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