李珠珢「台韓兩邊賺」掀退粉潮？ 事實竟是這樣

韓籍啦啦隊成員李珠珢加入富邦悍將Fubon Angels之後又宣布加入LG雙子隊。（翻攝自IG）

〔記者馮亦寧／台北報導〕近期加盟中職富邦悍將「Fubon Angels」的韓籍啦啦隊員李珠珢，除了首次記者會上造成轟動之外，原有「AI女神」之稱的她也被外界稱作「富邦小公主」。日前李珠珢宣布加入韓職LG雙子隊，之後會台韓兩地跑，讓台灣、韓國兩地球迷都覺得失落。外傳因為李珠珢台韓兩邊跑，社群掀起退粉潮，資深媒體人「剝雞」黃揚明今（15）發文透露自己觀察到的現象，指出李珠珢的粉絲根本不退反漲。

資深媒體人「剝雞」黃揚明。（翻攝自臉書）

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李珠珢社群粉絲數其實不減反增。（翻攝自IG）

黃揚明亮出李珠珢的社群截圖，並指出：「在這波『退粉潮』攻擊下，李珠珢的IG粉絲近10天增加了5萬粉絲，破120萬啦！」貼文曝光後，許多網友忍不住留言：「所以台灣人就是標準的口嫌體直正，嘴巴嫌棄，身體還是很誠實」。

李珠珢來台後富邦將她捧在掌心，外界都稱她為「富邦小公主」。（本報資料照，記者陳志曲攝）

李珠珢前東家起亞虎隊球迷原本支持她來台灣發展，怎料她卻轉身加入隊手LG雙子隊，讓起亞虎球迷不滿，不過李珠珢現在人氣正夯，仍然經常更新社群，心情也沒受到影響。

李珠珢社群的粉絲人數高達120萬。（翻攝自IG）

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