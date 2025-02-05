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娛樂 最新消息

柯淑勤床戰李銘忠 放話胸腿盡量摸

宋柏緯（左起）、李銘忠、柯淑勤、林予晞、薛仕凌和王渝萱分享《死了一個娛樂女記者之後》合作趣事。（記者潘少棠攝）宋柏緯（左起）、李銘忠、柯淑勤、林予晞、薛仕凌和王渝萱分享《死了一個娛樂女記者之後》合作趣事。（記者潘少棠攝）

〔記者蕭方綺／台北報導〕金鐘戲后柯淑勤、李銘忠在公視新戲《死了一個娛樂女記者之後》劇中，是一對為了追逐利益互相猜忌的上流夫妻，昨受訪時聊到兩人有多場情慾戲，柯淑勤開拍前看出李銘忠的緊張，主動對他說盡量摸她的腿和胸都無妨，「你能碰就碰，我還特地穿很漂亮的黑色蕾絲內衣，你可以扯掉，我有備而來。」

柯淑勤坦言自己拍戲以來從沒接觸過「親密指導」，她霸氣說：「我就是我自己的親密指導！」並談到有場她喝醉酒的戲，她直接把手指插到李銘忠嘴巴裡，讓他吸吮指頭，柯淑勤認為：「演員之間互相信任尊重很重要。」李銘忠也很感激柯淑勤的帶動，讓他很快進入狀況，演技派的兩人認為親密戲完全不會尷尬，直說：「很舒服！」

這並非李銘忠第一次拍情慾戲，去年剛新婚的他透露老婆一直對他的工作很好奇，常會看他的劇本說：「哎呦，你有情慾戲喔？」李銘忠老婆雖是圈外人，卻從不對親密戲吃醋，問他夫妻倆讀完劇本會先「試戲」？他立刻笑虧老婆：「沒有這天分。」

除了柯淑勤和李銘忠有親密戲，宋柏緯也稱自己和李銘忠有「親密接觸」，因他戲裡被李銘忠打巴掌，直呼：「被銘忠哥的爆發力嚇到，當下感覺自己要被殺掉，滿過癮的。」李銘忠笑他「被打上癮」，宋柏緯「主動邀約」回：「對，等一下再來幾次吧！」

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