去年才來台灣 日本饒舌歌手驚傳猝死享年35歲

日本饒舌歌手JJJ今（14）日傳出猝死消息，享年35歲。（翻攝自IG）

〔記者馮亦寧／綜合報導〕去年11月才到台北演出的日本饒舌歌手JJJ今（14）日傳出猝死消息，享年35歲。經紀公司「SPACE SHOWER MUSIC」證明消息為真，並在官方發出聲明表示遺憾。

根據經紀公司表示，JJJ昨日於東京一家醫院去世，並感謝所有歌迷在JJJ生前的支持與鼓勵。JJJ仍在進行的「The Light Tour」演唱會也因他的離去而被迫中止，經紀公司也宣布接下來會進行現場活動門票退款事宜，對於帶給歌迷的失望與不便感到相當抱歉。

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JJJ去年11月才到台北THE WALL演出。（翻攝自IG）

根據JJJ家人意願，他的葬禮將僅限親近的親屬參加，辭謝所有歌迷的好意，也希望所有歌迷能夠透過聆聽JJJ的音樂懷念他。

JJJ出身於日本嘻哈聖地「川崎」，2013年透過3人團體Fla$hBackS受到歌迷注意，另外兩位成員分別為仍在饒舌歌手圈走紅的KID FRESINO及已經過世的febb as Young Mason。除了饒舌歌手之外，JJJ同時也是一名製作人及DJ。

JJJ經紀公司於官方平台證實死訊。（翻攝自Ｘ）

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