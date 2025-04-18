家寧媽出手！「交出眾量級資料」配合調查 原想開記者會打臉Andy

Andy（左）與家寧一家撕破臉。（翻攝自臉書）

羅子秦／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕百萬YouTuber「眾量級」Andy與家寧分手後風波不斷，Andy控訴家寧一家奪走自己苦心經營的頻道，沒想到卻被家寧媽媽控告違反個資法以及妨害名譽。如今事件演變成法律攻防，據了解，家寧媽媽已交出「眾量級」頻道所有資料，全力配合相關的單位，希望早日還原真相。

Andy上（3）月20日在社群曬出1張林口分局通知書，表示「帳冊還沒來，這張通知書先來了。」據悉，家寧媽媽認為Andy日前PO出的指控影片與事實不符，因而提告妨害名譽。另外，違反個資法部分，疑似因網友肉搜家寧與其家人的個資、住處、公司名稱等，家寧媽媽將一切算到Andy身上，因此提告違反個資法。

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目前整起事件演變成司法攻防戰，據《ETtoday星光雲》報導，家寧媽媽這段時間除了配合調查，也積極提供資料，盼早日還原真相。面對大量網路攻擊，她無暇理會，雖然曾考慮召開記者會，不過經過多方評估，最終決定交由司法，靜待結果，似乎是有苦難言。

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