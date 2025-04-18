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「狠愛演」拆夥內幕全說了 牛排認「3理念與胡椒不合」

「狠愛演」4年多前宣布停止更新頻道並解散。（翻攝自IG）「狠愛演」4年多前宣布停止更新頻道並解散。（翻攝自IG）

〔記者邱奕欽／台北報導〕Youtuber「狠愛演」前成員牛排與胡椒、蛇丸分道揚鑣至今將近5年之久，日前他才突然宣布將會公開「狠愛演」解散的原因，同時發出3點聲明直言「有些話，我必須站出來說清楚講明白。」然而，牛排今（18日）在頻道釋出新片，以7大QA的方式說明「狠愛演」拆夥的關鍵原因。

對於外界最關心的解散主因，牛排澄清這是胡椒主動提出的決定，他坦言雖然當時三人拍攝期間已多次磨合，但在拍攝手法、內容主題與理念上仍存在分歧，最終胡椒選擇離開結束「狠愛演」的合作關係。牛排表示，自己尊重胡椒的選擇，也體認到每個人都有不同的未來方向，「天下無不散的筵席，這是成員間的共識。」

部分網友將責任歸咎於牛排夫妻導致拆夥，牛排對此則無奈否認強調，「解散是團體的決定，跟我老婆無關。」他更直指外界流傳的「分潤糾紛」純屬誤解，同時說明團體運作期間一直維持蛇丸7成、公司3成的分帳機制，結束合作後也並未強求解約金，蛇丸甚至主動匯款5萬元表達誠意。

對於為何獨自一人出面說明，牛排解釋胡椒與蛇丸選擇以安靜方式處理過去，因此讓他在眾人觀感中成為矛頭，為此他也感嘆，「如果不把事情說清楚，很多誤會會一直留著，甚至責任都會推到我身上。」因此決定挺身而出，還原真相，也希望觀眾能理解他的立場，他強調，「我沒有躲，也沒有推卸！」

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