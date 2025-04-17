北市公寓頂樓發現陳屍女子竟是「她」！ 好友賀瓏突取消今晚演出

賀瓏原本今晚在「卡米地+」喜劇俱樂部有演出，但薩泰爾娛樂今下午突發公告表示他「因臨時狀況無法出席」。（資料照）

〔即時新聞／綜合報導〕台北市一名女子今天（17日）上午被發現陳屍在公寓頂樓，稍早傳出該名女子是單口喜劇演員「天殘」，也是《賀瓏夜夜秀》主持人賀瓏的好友。薩泰爾娛樂今下午也突宣布，賀瓏取消今晚的演出。

薩泰爾娛樂今下午也突宣布，賀瓏取消今晚的演出。（圖翻攝自薩泰爾IG限動）

根據《ETtoday新聞雲》報導，今上午被發現陳屍北市某公寓頂樓的女子，警方獲報到場時已明顯身亡，詳細死因有待釐清。據悉，該女子為曾與博恩、百靈果凱莉、壯壯等知名單口喜劇演員合作過的天殘，今天正好也是她的生日，沒想到卻發生憾事。

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身為天殘好友的賀瓏，原本今晚在中山區「卡米地+」喜劇俱樂部有演出，但薩泰爾娛樂今下午突發公告，表示賀瓏「因臨時狀況無法出席」，「即刻起開放退票申請，並且將退票方式寄送至您的信箱，演出開始前皆可辦理，造成您的不便，敬請見諒。」

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