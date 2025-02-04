除夕收視「民視」奪冠 懷秋「角頭拜年」飆第一

懷秋兇狠拜年創收視高點。（民視提供）

〔記者傅茗渝／台北報導〕蛇年除夕夜各電視台精彩演出不斷，由陳美鳳帶領，與白冰冰、陽帆、曾國城、浩角翔起、侯怡君等人主持的《民視第一發發發》奪下收視冠軍，其中《角頭》懷秋戲魂上身超兇狠拜年，以及吳震亞參與魔術表演寫下最高收視4.58。

《民視第一發發發》主持群賴慧如（前排左起）、白家綺、陽帆、白冰冰、陳美鳳、侯怡君、阿翔、籃籃以及郭忠祐。（民視提供）

收視第二高4.46及第三高4.40則是網友討論最熱烈的安妮與顏曉筠，以及主持人賴慧如帶領曾瑋中、洪尚捷、楊博智還有蔡亞露、台一線，眾歌手帶來的組曲單元「今晚愛你不寂寞」，唱跳魅力四射吸引觀眾眼光。

請繼續往下閱讀...

此外，許富凱登上台視《2025超級巨星紅白藝能大賞》，溫暖獻唱《繁華攏是夢》，《棉照被》榮登收視高點2.92；三立《WE ARE 我們的除夕夜》祭出台韓4團共演，節目登上YouTube發燒第五、google熱搜第一，是網路聲量最高的除夕特別節目。

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法