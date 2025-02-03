周董初五凌晨搶開工 揪方文山創作

周杰倫以創作拜年，讓粉絲好期待。

（翻攝自IG）

〔記者陳慧玲／台北報導〕歡樂年假結束，多數民眾都將在今天開工上班，但「周董」周杰倫昨大年初五先揪「最佳拍檔」方文山提早開工了。

方文山是周杰倫最佳創作拍檔。

（資料照，記者陳奕全攝）

昨初五凌晨，周董在社群分享一張咖啡杯照片，笑問會不會他把咖啡喝完後，方文山就把新歌的副歌寫好了。之後周董親自補充：「重點是，他真的還寫得出來，他應該不是以前拖拖拉拉的方文山了！」幽默虧了創作拍檔方文山。

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周杰倫初五凌晨已開始在寫歌。（翻攝自IG）

從周董首張專輯中《娘子》這首歌開始，方文山就和他以詞曲搭檔創作方式陸續合作無數經典歌曲，包括《青花瓷》、《夜曲》、《髮如雪》等都是兩人的共同創作。

昨凌晨3點多周董提到：「大家應該不會相信，這個時間我竟然在跟方老師弄歌詞。」一直到凌晨5點10分，兩人還透過通訊息討論歌曲創作，方文山問周董：「所以你A3旋律是醒來才寫嗎？」周董回答「Yes」、「或是夢裡」，幽默逗笑方文山，周董還在限動寫到：「認真的男人最美麗，謝謝文山與我。」

即使初五還算是過年，但周董和方文山也沒放過靈感來訪好時機，認真討論新歌創作，這讓粉絲興奮不已，期待能早一點聽到兩人共創的新歌。

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