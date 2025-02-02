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《突襲啦啦隊3女神化妝包》偷師禾羽 十元 宋宋化妝秘法 美美開運一整年

十元平日注重保養，隨身必備潤唇膏。（記者陳奕全攝）十元平日注重保養，隨身必備潤唇膏。（記者陳奕全攝）

記者林欣穎／專訪 攝影／記者陳奕全

這幾年啦啦隊女神當道，女孩們的一舉一動都備受關注，其高顏值與在球場上的活潑熱情感染無數球迷，曾同為樂天女孩的「三小福」雅涵（現改名為禾羽）、「十元」陳詩媛、宋宋趁著年節不藏私特別開箱化妝包，更分享她們從球場美到日常的「化妝秘法」，學會這幾招，過年隨時能美美登場！

十元甩手殘封號 桃花臥蠶唇色輕鬆學

三人中，十元和宋宋是近幾年才逐漸加強化妝技巧，十元更是遭禾羽無情吐槽「很邋遢」。

十元分享自己主要會畫臥蠶，讓眼睛更加亮眼有神，變色潤唇膏也是她的最愛，雖然對化妝沒有非常在行，但她也說自己比較注重日常保養、也常補充保健食品，話才說完隨即就被其他兩人笑虧：「難怪她是我們裡面（年紀）最大但看起來最年輕的！」

宋宋熱愛紅色系唇膏，推薦雙頭唇釉。（記者陳奕全攝）宋宋熱愛紅色系唇膏，推薦雙頭唇釉。（記者陳奕全攝）

宋宋命中缺紅 重點假睫毛自然放大雙眼

宋宋提到算命師說她命中缺紅，所以她在挑選口紅上幾乎都是選偏紅的色系，她分享自己最常使用的是雙頭唇釉，「它一頭是霧面一頭是亮面，超級方便，我平常也會戴一小撮假睫毛，可以讓眼部更有吸睛感。」

女孩們球場上的妝容，在一開始就會畫得特別濃，「但跳舞流汗容易掉妝，後面會放棄補。」禾羽提到定裝噴霧的重要性，如果挑到水珠太大的會很難補妝，「要挑水珠細的，噴上去只有一層薄薄的那種。」

另外她們也分享腮紅的挑選技巧，如果想要有提亮效果可以選擇紫色系的腮紅，禾羽表示：「塗在眼下、鼻頭下巴或額頭可以讓整體變亮，或是可以用液體遮瑕膏替代，同樣在重點部位上做打亮，不過遮瑕膏要記得挑比自己膚色更白的才有效果。」

禾羽必備碎髮棒，輕鬆整理髮型。（記者陳奕全攝）禾羽必備碎髮棒，輕鬆整理髮型。（記者陳奕全攝）

禾羽曾任美髮師 打理瀏海睫毛超厲害

「雅涵」禾羽出道前曾是美髮師，對於「美」很有一套，十元和宋宋的髮型常由她打理，禾羽提到自己常會上網爬文學化妝，還曾去上過化妝課，她分享如何讓睫毛可以看起來像模特兒一樣、又翹又長的技巧：「第一層可以先用睫毛膏刷，刷完再刷第二層的纖維讓睫毛變長，趁它有黏性的時候，用鑷子依序把兩根睫毛夾在一起，一開始（耗時）會比較久，但多練習幾次後就會學起來了。」一旁的十元則直呼：「她有時候厲害到我都以為（她）是給別人化的！」

禾羽平時會自備氣墊粉餅，「平常可以使用粉底液，但如果剛好趕著出門，氣墊粉餅很好用，它拍出來的妝很輕透、妝感不會很重。」除此之外她也必備「碎髮棒」用來整理雜毛碎髮，可以隨時打理瀏海造型。

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