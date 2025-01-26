辣個男人！周董「透視網紗」同框派汀森比帥

周杰倫（左）到巴黎看秀，與羅勃派汀森驚喜同框。（杰威爾提供）

〔記者陽昕翰／台北報導〕亞洲天王「周董」周杰倫日前以Dior全球代言人的身分出席巴黎時裝週，他與同是品牌大使的好萊塢男星羅勃派汀森同框比帥，展現各自的時尚魅力；周董的老婆昆凌也沒缺席，剛慶祝結婚10週年的兩人在社群分享夜遊巴黎的日常，不吝與粉絲分享幸福。

昆凌帶3娃巴黎愛相隨 天王見GD開心曬照

周董身著一襲黑色羊毛大衣及微透膚羅紋內搭亮相，朝聖品牌的冬季男裝大秀時，忍不住驚呼：「我有好多衣服在上面喔，很多粉紅色的，希望演唱會都可以穿。」

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周杰倫以一身帥氣勁裝現身巴黎時裝週。（翻攝自IG）

而在時裝週正式登場之前，周董也分享與Dior藝術總監Kim Jones的合照，這也是他與Kim Jones第二次相見。

Kim Jones透露，很開心這一年多來，周董演繹他的設計作品，更期待未來的合作。

周董則表示，「很幸運的是看秀之前就已經跟設計師Kim Jones碰面了，也稍微看到了一些照片，當然我相信親眼看到會是更震撼的，所以我很期待！」

周董現身時裝週帥氣破表，同場看秀的卡司還有南柱赫、韓韶禧等韓國藝人，天王在活動後也與GD、任時完相約聚會，他發文曬出合照，透露度過了開心的夜晚。

周董本月剛過46歲生日，也與老婆昆凌迎來結婚10週年，夫妻倆赴巴黎看秀之前，也帶著3個孩子重返2015年舉辦婚禮的英國約克郡塞爾比修道院教堂，昆凌甜蜜表示：「從兩個人變成五口之家，雖然每天都有不同的挑戰，但這些甜蜜的回憶都是我們專屬的幸福！」

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