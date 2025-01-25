（第97屆奧斯卡）《瑪麗亞》裘莉《乖女孩》妮可抱憾成遺珠 《沙丘》導演落榜喬許自嘲要息影

安吉莉娜裘莉在《瑪麗亞》大展精湛演技，沒入圍影后被點名是遺珠。（美聯社）

〔記者許世穎／綜合報導〕第97屆奧斯卡公布入圍名單，外媒《綜藝》點出本屆遺珠，包括安吉莉娜裘莉為《瑪麗亞》獻出從影以來最佳演出之一，還有接連以《乖女孩》拿下威尼斯影后和國家評論協會獎影后的妮可基嫚，都被視為本屆奧斯卡影后大遺珠。

以《乖女孩》拿下威尼斯影后的妮可基嫚未獲提名。（法新社）

科幻史詩《沙丘：第二部》去年在全球大賣7.14億美金（約台幣233.19億元），同時也是評價最好的電影之一，入圍本屆奧斯卡包括最佳影片在內的5項大獎，但導演丹尼維勒納夫依舊沒入圍最佳導演。

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演出《沙丘》系列的喬許布洛林先前曾說如果導演維勒納夫再沒入圍，他就不演戲了，他昨在IG上除了恭喜該片每一個入圍者，不忘自嘲：「顯然，因為丹尼維勒納夫，我要退出演藝圈了。」並再度表示：「我覺得毫無道理。」

喬許布洛林（右）和導演丹尼維勒納夫（左）合作《沙丘》系列，認為他沒入圍最佳導演毫無道理。（華納兄弟提供）

不過雖然導演獎再度飲恨，但《沙丘》系列也成為影史繼《教父》、《魔戒》、《阿凡達》後，第4個達到「同系列連續兩集都入圍奧斯卡最佳影片」成就的系列電影，而《魔戒》導演彼得傑克森也是等到系列第3集《魔戒三部曲：王者再臨》才獲獎，維勒納夫也許還可以再等等。

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