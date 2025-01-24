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娛樂 最新消息

鈕承澤假釋出獄 最想陪媽媽過年

鈕承澤（左二）帶著笑容出獄，拿著自己手植的吉安芋頭盆栽當紀念。（記者花孟璟攝）鈕承澤（左二）帶著笑容出獄，拿著自己手植的吉安芋頭盆栽當紀念。（記者花孟璟攝）

〔記者花孟璟、吳昇儒／花蓮、台北報導〕鈕承澤去年12月第4度申請假釋，獲矯正署假釋審議委員會核准，昨天上午9點半走出花蓮監獄，手上還拿著在監獄內自己手植的吉安芋頭盆栽當紀念，面對媒體訪問，鈕承澤表示終於能回家過年，也稱盆栽是他種的，透露最希望就是過年回家陪媽媽。

鈕承澤性侵女性工作人員，2021年前往花蓮監獄報到入監，服刑3年5個月後，去年12月申請假釋獲准。

鈕承澤昨天上午9點半步出花蓮監獄大門，走出監獄時露齒燦笑，走向來接他的花蓮友人，隨後搭車北上。

昨天下午3時多，鈕承澤抵達台北地檢署執行科報到，經過1小時50分鐘後，走出執行科大門，而他離開時低調不願受訪，僅說：「謝謝大家，新年快樂。」

台北地檢署表示，鈕承澤假釋至執行科報到後，由執行其案件的觀護人告知有關保護管束中相關規定及應遵守事項，並提醒其勿重蹈覆轍。

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