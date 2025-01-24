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《人物專訪》法比歐佈置新春餐桌 妝點起司盤串起台法情

法比歐佈置法式風情新年餐桌，細節處窺見其巧思。（法比歐提供）法比歐佈置法式風情新年餐桌，細節處窺見其巧思。（法比歐提供）

記者傅茗渝／專訪

法比歐運用象徵好運的紅色、代表財富的黃色和金色，佈置法式新年餐桌。（法比歐提供）法比歐運用象徵好運的紅色、代表財富的黃色和金色，佈置法式新年餐桌。（法比歐提供）

年節將近年味濃，街坊巷弄渲染一片喜氣紅。熱衷居家美學的法比歐，將新春餐桌佈置得滿滿「法式風情」，他將花卉融入中式傳統意象，運用象徵好運的紅色、代表財富的黃色和金色，以圓形元素寓意農曆新年的第一個新月，別有巧思。

法比歐以台灣當季的水果、果醬和花卉裝飾起司盤。（法比歐提供）法比歐以台灣當季的水果、果醬和花卉裝飾起司盤。（法比歐提供）

法比歐親自前往花市，有別一般大眾挑選傳統冬青，他選擇雞冠花和非洲菊增添田園感，搭配帶有金色細節和淡雅花形設計的餐具，桌上的橘子意味「吉利」；法國麵包追溯他的根源，餐桌重點—起司盤，連結了法國與台灣的緣分。法比歐分享，法國任何慶祝活動都從「開胃酒」開始，而起司通常會留到餐後享用，「現在在法國非常流行把起司盤打造成一件藝術品。這次的起司盤我用台灣當季的水果、果醬和花卉進行裝飾。」

他還計劃在每個座位上放一把寫有新年祝福的小扇子，既創新又符合節慶主題，「你也可以在酒杯上綁上不同的中式裝飾，讓客人能輕鬆認出自己的杯子。」

他說法國最接近新春的節日非跨年夜莫屬，不過法國人對於家庭團聚的重視程度，不如中華文化濃厚，「我個人仍然喜歡給我在乎的人寫一張小卡片。準備一張有迎賓氛圍的餐桌，也是表達情感的一種方式，希望客人能感受到這份心意。」

法比歐去年首度參與舞台劇《把我娶回家》，探索新的藝術表現方式，談及新年目標，他透露將出版第一本著作，分享生活的快樂，來自於日常微小的瞬間，帶給讀者全新的正面思維。而農曆新年恰逢他的生日，將計劃小旅行親近大自然，和妻小、親友吃飯，花幾天時間打掃房子，除舊佈新，為新的一年開個好兆頭。

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