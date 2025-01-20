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A-Lin巡演終場淚崩 相約大巨蛋見

A-Lin獻唱《刀馬旦》向偶像李玟致敬。（众悅娛樂提供）A-Lin獻唱《刀馬旦》向偶像李玟致敬。（众悅娛樂提供）

〔記者陳慧玲／台北報導〕金曲歌后A-Lin昨晚在台北小巨蛋舉辦第三場「A-LINK WITH PASSENGERS最終站」演唱會，這也是這套前後歷經5年的巡演最後一場，唱到最後一首歌《旅課》，她忍不住掩面大哭，感性對歌迷說：「我們還有未來的旅程，我們可以相約大巨蛋見！」

A-Lin（中）點名坐在台下看演唱會的彭佳慧（右）和江美琪一起上台合唱。（众悅娛樂提供）A-Lin（中）點名坐在台下看演唱會的彭佳慧（右）和江美琪一起上台合唱。（众悅娛樂提供）

上週五是「CoCo」李玟的50歲冥誕，昨A-Lin談到：「我想要致敬一位我非常愛的歌手，因為她的出現讓我覺得也想像她一樣，會唱會跳又能唱好聽的抒情歌曲。」特別選唱李玟的《刀馬旦》，並說：「CoCo姊我愛妳！」

走上環場步道獻唱時，A-Lin發現台下有多位藝人好友，於是她臨時點名金曲歌后彭佳慧上來合唱《大齡女子》，又點名江美琪合唱《親愛的你怎麼不在身邊》，3人還學名模走秀，A-Lin笑說可以合組女團「天命征妳」，因為碧昂絲以前組過「天命真女」，她說：「團名要改成『天命征妳』，征服妳。」

另外A-Lin又找蕭煌奇合唱過去寫給她的《迷路在雲端》，蕭煌奇臨時被點名毫無準備，又開「地獄梗」玩笑跟A-Lin說：「我只是來當妳司機要載妳回去。」接著說：「沒關係，明年在大巨蛋我們再來唱這首歌。」A-Lin說要和他打勾勾：「大巨蛋見囉！」兩人也加碼合唱《你是我的眼》。

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