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娛樂 最新消息

田馥甄設計腕錶獻愛 唱尾牙初登大巨蛋

田馥甄受邀唱尾牙，農曆年前將首度站上大巨蛋表演。（記者潘少棠攝）田馥甄受邀唱尾牙，農曆年前將首度站上大巨蛋表演。（記者潘少棠攝）

〔記者陳慧玲／台北報導〕金曲歌后田馥甄去年底去大巨蛋看張惠妹演唱會，S.H.E也驚喜在台下「合體」，粉絲期待她站上大巨蛋開專場演唱會，但她直言：「我去了覺得很大，需要比較動感熱鬧的感覺，我這種型態的歌手不知道適不適合，還要思考一下。」

但1月24日田馥甄將有機會首次站上大巨蛋舞台獻唱，她受邀參加知名科技公司尾牙表演，談到：「客戶邀請我，想聽我的歌曲，我樂於服務他們，可以客製化安排曲目。」另透露：「最訝異的是，員工票選想聽《魔鬼中的天使》，讓我跌破眼鏡，好拉扯的情歌，可能想宣洩的，透過我的情歌表達，我滿開心。」

昨田馥甄出席手錶代言，還親自參與設計聯名腕錶，她希望粉絲多支持，因為部分收益將捐給門諾基金會幫助偏鄉長者和身障者照護。

談到今年的演唱會計畫，田馥甄鬆口有可能在第二季出現，她不急挑戰大巨蛋，卻想在較小的場地和歌迷近距離互動，但場地小歌迷搶票更痛苦，她笑說：「要用體力和大家拚了。」寧可多唱幾場。

被問到鬼鬼未婚生女話題，田馥甄說：「我對她很大的祝福，有新生命很美好，非常恭喜她，希望她享受為人母的美好，甜蜜負荷。」被追問會不會哪天她也突然在社群公布當媽喜訊？她笑說：「很難說，世事難料！」

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