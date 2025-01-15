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娛樂 最新消息

《問星》孔曉振太空漫步NO.1 李敏鎬鬧職災烏龜頸惡化

李敏鎬（左）、孔曉振首次合作，挑戰外太空戀愛戲。（Netflix，@daehanx提供）李敏鎬（左）、孔曉振首次合作，挑戰外太空戀愛戲。（Netflix，@daehanx提供）

〔記者鍾志均／台北-首爾連線報導〕李敏鎬、孔曉振主演韓劇《問問星星吧》探討外太空題材，李敏鎬在戲中飛上太空完成任務，卻因此發生「職災」，透露太空衣很重，本身又有烏龜頸，非常難受；孔曉振同樣喊苦，表示要邊吊鋼絲，又要飄在空中演戲，幸好最後都能適應。

李敏鎬在戲中大半時間穿著太空衣，透露讓烏龜頸更嚴重了，所以只要遇上休息的日子就去接受脊椎矯正療法復健，矯正身體；孔曉振表示穿上太空裝演戲是「很大的衝擊」，直呼辛苦，不過樂觀表示最後都會習慣的。

至於戲中誰最適應吊鋼絲演戲？孔曉振自豪是第一名，表示原本擔心對運動不擅長，可能表現最差，不過男二吳正世就大讚「她真的厲害」，讓孔曉振回應：「可能是體重比男性輕，比較好行動。」

問到若真有機會，是否會想來趟真正的宇宙旅行？李敏鎬打趣表示曾把宇宙旅行列作人生清單，如今在戲裡體驗後，現已打消念頭；孔曉振附和說「不會想去」，主要是肌肉量、鈣質會流失，加上無法承受在太空中的孤獨感，不愛獨處，因此拒絕挑戰。《問問星星吧》在Netflix上架。

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