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全聯先生喝醉持鐵條砸千萬麥拉倫！消失2年近況曝光

邱彥翔受訪分享近況。（經紀人提供）邱彥翔受訪分享近況。（經紀人提供）

〔記者陽昕翰／台北報導〕「全聯先生」邱彥翔2年前因為酒醉，失控持鐵條砸路邊千萬麥拉倫跑車，沉寂演藝圈長達2年，昨天他露面再次致歉，受訪也鬆口近況。

邱彥翔透露，平時就有小酌習慣，出事當天醉到沒有意識，直到警方通知才知道闖了大禍，「我做錯事，立刻聯絡車主賠償道歉，也被老婆痛罵。」

除了向車主致歉，邱彥翔也跟客戶回報，合作了16年的全聯也沒有再合作，他表示：「客戶怎麼處置，我都沒有問題，也完全尊重決定。」他的經紀人也補充：「『全聯先生』一直都是大家叫的，我們和全聯都是一年一約，無論有沒有合作，都充滿感恩。」

邱彥翔拍攝全新宣傳照。（經紀人提供）邱彥翔拍攝全新宣傳照。（經紀人提供）

邱彥翔淡出演藝圈2年時間，期間也歷經了母喪，開始關注長照議題，「那段時間我媽身體很不好，我都在照顧她，去年11月媽媽走了，她很勇敢，所有事情都是她決定，包含她說想回家。」

邱彥翔透露，媽媽是肺癌轉移到腦部而病逝，之前他因爲喝醉鬧上新聞，至於媽媽是否知情，他說：「她看到我只會笑，可能沒辦法表達太多的意思，但我可以理解媽媽的想法，我想她會問我有沒有去善後，要好好跟人家和解。」

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