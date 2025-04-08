張秀卿不藏了！21歲正妹女兒曝光 為她賣房狠燒2000萬

張秀卿今天爆乳現身演唱會記者會，21歲的正妹愛女林莉（左）現身站台。（記者潘少棠攝）☆自由時報電子報提醒您，未成年請勿飲酒 酒後請勿開車☆

〔記者陽昕翰／台北報導〕金曲歌后張秀卿今天爆乳現身演唱會記者會，21歲的正妹愛女林莉現身站台，林莉去年畢業於美國伯克利音樂學院，短短4年就花了媽媽一棟房子的錢，儘管如此，張秀卿仍是甘之如飴。

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難得公開合體亮相，張秀卿、林莉有默契的以粉紅色的現身，張秀卿打趣自封是兩人是「粉紅姐妹花」，更警告女兒不准穿太辣，就怕搶了她的風采。

張秀卿今天爆乳現身演唱會記者會，21歲的正妹愛女林莉（左）現身站台。（記者潘少棠攝）

張秀卿栽培女兒到美國學音樂，坦言已經燒了台幣2000萬，更不惜賣房籌錢，要求女兒伯克利音樂學院一定要念到畢業。

而林莉非常爭氣，花了3年時間修完學分順利拿到學位，目前仍在美國發展繼續進修，要當個全職的音樂人。

張秀卿今天爆乳現身演唱會記者會，21歲的正妹愛女林莉（左）現身站台。（記者潘少棠攝）

張秀卿的辛苦，林莉全看在眼裡，受訪更談到：「我從小就很期待媽媽辦演唱會，終於等到了，我知道她熱愛舞台，她一定會在屬於自己的舞台玩得很開心。」林莉更表示，有個「歌星媽媽」覺得非常榮幸，希望自己未來的音樂之路，也能讓家人感到驕傲。

張秀卿出道45年首開大型個唱，「辣妹駕到演唱會」8月23日在大台南會展中心登場，門票明天中午12點在KKTIX、全家超商開賣。

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