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娛樂 最新消息

KKBOX風雲榜演唱會嘉賓 SJ東海銀赫搶頭香

SUPER JUNIOR-D&E受邀參加KKBOX風雲榜演唱會。（KKBOX提供）SUPER JUNIOR-D&E受邀參加KKBOX風雲榜演唱會。（KKBOX提供）

〔記者陽昕翰／台北報導〕KKBOX迎接20周年，4月19日將在高雄巨蛋舉辦風雲榜演唱會，首組重量級嘉賓是來自韓國SUPER JUNIOR-D&E；而邱軍因為肇事逃逸，被基隆地院裁定羈押禁見2個月，未來恐斷送演藝事業，他去年唱紅的單曲《運轉人生》仍獲得2024年台灣播放量最高的單曲冠軍，並奪下了年度百大風雲歌手。

把台灣當灶咖來訪的SUPER JUNIOR，這20年來在 KKBOX韓語專輯榜創下稱霸209週冠軍的歷史紀錄，也是首位以及最多次入選KKBOX風雲榜年度風雲歌手的非華語歌手。

而JUNIOR-D&E的銀赫和東海，前年到台灣舉辦世界巡迴見面會時，就答應粉絲會再來參加KKBOX活動，即便近來行程滿檔，仍排除萬難兌現與「台灣老婆」的承諾，將在4月登上風雲榜的舞台。

此外，對於邱軍獲得了獎項肯定，KKBOX昨天回應：「年度百大風雲歌手的計算為基於用戶聆聽行為的數據統計，客觀呈現KKBOX用戶在過去一年的音樂偏好。」強調不會刻意調整客觀事實，「對於個別歌手的個人行為，KKBOX將尊重司法機關的調查與處理結果。」

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