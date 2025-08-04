已證實！ BTS決定錄製麥可傑克遜未面世歌曲

BTS已完成一首麥可傑克遜生前創作但從未發表的歌曲。（翻攝自X）

張宇嫺／核稿編輯

〔記者馮亦寧／綜合報導〕韓國天團「BTS」防彈少年團全員結束軍白期（因成員當兵出現的空白期）後，成員已開始活躍於螢光幕前，現在更震撼的消息又來了。愛爾蘭一家錄音室老闆證實BTS正在錄製好萊塢巨星麥可傑克遜（Michael Jackson）生前未發行的歌曲！

麥可傑克遜可謂好萊塢國際超級巨星。（法新社）

承諾明年春季將會發行新專輯的BTS正在幹大事，麥可傑克遜生前好友，愛爾蘭Grouse Lodge錄音室的老闆裴迪鄧寧表示：「向麥可傑克遜致敬的歌曲正在錄製中，這些歌是麥可傑克遜在愛爾蘭期間創作但尚未發行的歌曲，如今將由BTS重現。」這個計畫從去年即著手進行，如今BTS已完成一首歌曲錄製工作。

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麥可傑克遜在愛爾蘭期間的創作終於能傳達到世人耳朵。（翻攝自X）

Grouse Lodge錄音室是2006年麥可傑克遜將牛棚改建而成，當時他在此居住及工作，也創作了歌曲預計籌畫回歸專輯，無奈他離開愛爾蘭後，這張專輯並未完成。2009年麥可傑克遜過世，相關作品也隨之束之高閣。

裴迪鄧寧希望麥可傑克遜這些未面世的歌曲能過傳達到世人的耳朵，因此除了在美國簽約超級巨星演唱相關歌曲，同時也找上BTS合作。

防彈少年團承諾明年春季將推出新專輯。（翻攝自X）

除此之外，裴迪鄧寧也正在製作一部關於麥可傑克遜在愛爾蘭期間的回憶、故事，根據裴迪表示，此想法已取得麥可傑克遜遺產管理委員會同意。

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