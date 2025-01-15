陳奕認愛小10歲成衣千金 視訊甜喊寶寶

文威登（後排左起）、朱宇謀、徐謀俊、簡楨庭拍BL新戲《印象 青春》，昨在首映抱起執行製作人陳奕。（記者潘少棠攝）

〔記者蕭方綺／台北報導〕38歲的陳奕日前被拍到和五分埔成衣千金紀曦晨約會，他昨出席BL新戲《印象 青春》首映會首度認愛，甜蜜指出2人去年3月14日交往，「剛滿10個月。」已見過彼此家長，是否以結婚為前提交往？陳奕說：「往那方向努力，拍那麼多戲，該完成自己人生的事。」

陳奕認愛五分埔成衣千金紀曦晨。（翻攝自IG）

徐謀俊爆料陳奕都暱稱女友為「寶寶」，因他有次和陳奕一起工作，在飯店時，陳奕不避諱在旁與女友視訊，順道拍徐謀俊裸上半身給他女友看。

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陳奕女友比他小10歲，他不怕有代溝，自嘲剛出道時，「女友才9歲，還在讀國小」，接著陳奕指著身旁一票小鮮肉說：「我跟這些弟弟相處久了，個性都變年輕！」還指出傳統習俗中，差3歲、6歲、9歲的伴侶都不好相處，突如其來插了前男團「AK」搭檔沈建宏一刀，「像我跟他就差6歲！」

此外，徐謀俊在活動上把戲中CP簡楨庭背起來，卻意外被發現似乎起了生理反應，受訪時他連忙解釋：「是錢包啦！」還秀出口袋鼓鼓的錢包；簡楨庭初次演戲，他提到家人一開始不能接受他演BL劇，現在媽媽反而成了忠實粉絲，不時問他「有沒有幕後花絮影片分享給我看」。

另一組CP是朱宇謀和文威登，他們印象深刻的是有場在平溪老街拍的吻戲，當時2人親了不下20次，但身旁人來人往，還有阿公、阿嬤直盯著他們接吻，朱宇謀苦笑說：「一開始會覺得自己像動物園的動物，後來有點麻痺了。」文威登被問及初次男男吻，他稱親太多次，「2片嘴唇碰到，很像在吃雞胸肉」。《印象 青春》將於15日起在KKTV、中華電信、MyVideo播出。

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