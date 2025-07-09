青農網紅慘翻車！業配中國拼多多「遭轟雙標自打臉」道歉了

青農林柏賢因接下中國電商平台「拼多多」的業配引爆輿論。（翻攝自IG）

〔記者邱奕欽／台北報導〕「青農網紅」林柏賢自幼在台北成長，直至2023年9月回到父親故鄉雲林臺西務農，並以「西部農場」為名經營社群爆紅，不過近日卻因接下中國電商「拼多多」業配意外引發網友怒火遭嗆「倡議在地農業卻幫血汗平台背書！」面對各方輿論，林柏賢親自出面發文致歉，坦言自己沒多加思考便接下合作，強調是「自己的疏忽」未來也會謹慎選擇廠商，誠懇說「跟大家說聲抱歉。」

林柏賢2023年從台北搬回雲林與父親一起務農，經營「西部農場」IG與YouTube分享從農生活，爆紅契機之一是他4月時分享西瓜被偷的影片，外型意外掀起討論更被封為「務農男神」，爾後憑自然率真的風格形象累積數萬粉絲。不過，林柏賢近日接下拼多多合作業配影片後，網路上隨之揚起大量質疑聲浪，直指他與先前提倡支持在地、尊重農民價值的形象產生矛盾，被許多人指責「根本雙標」、「打自己臉」。

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林柏賢發出道歉聲明。（翻攝自IG）

隨著各方輿論甚囂塵上，林柏賢不堪接踵而至的群情，最終發文向外界道歉，「我來解釋一下，我本身很愛自己嘗試手作或是DIY各式東西也常常在亞馬遜、淘寶、蝦皮、拼多上購買東西這次剛好接到邀約没多想就接了，畢竟平常有在使用，也没去了解到它公司背後營運的狀況只是單純抱著分享的心態這是我的疏忽，之後會慎選合作廠商，跟大家說聲抱歉！」

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